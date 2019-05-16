族語單詞比賽 原民重點學校竟不參加
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新竹縣國民黨籍的原住民議員張益生今天以原住民裝扮到議會做總質詢。（記者黃美珠攝）

新竹縣國民黨籍的原住民議員張益生今天以原住民裝扮到議會做總質詢。（記者黃美珠攝）

2019-05-16 20:37

［記者黃美珠／竹縣報導］原住民族語單詞比賽，竟連原住民族的重點學校也棄賽！

新竹縣國民黨籍原住民議員張益生今天沉痛說，新竹縣去年教育文化的總決算數是77.6億，但用在原住民學校只有11.5億元，金額實在偏低，像族語學習課，迄今沒有專任老師，1週只有1堂40分鐘，他質詢時突然改用客語，要楊文科設身處地捫心自問，這樣想學好客家話，「鬼才學得會」！

縣府教育處處長劉明超說，未來只要能力許可，會多編些預算在原民的教育、文化上，也會多留意前述原民重點學校不挺原民教育文化活動的問題。

縣府原住民族行政處表示，前述族語單詞競賽開辦到今年已是5年，地方初賽經費來自中央補助，初賽冠軍隊伍晉級全國賽，以1校1隊為原則，包含新竹市的原民選手也會來參加，一向維持17到20支隊伍競爭，雖不能說不熱絡，但確實今年有某國小，作為原民的重點學校卻沒有出賽。

縣府教育處表示，全縣共有20所中、小學被列為原民重點學校，除了14間在五峰、尖石2鄉，其他6所中小學都在竹東鎮。

國中的族語教學採選修制，1堂課45分鐘，1週1次。國小則跟客語、閩語同屬本土語言課程的選項，每週1次、40分鐘。目前全縣有24個、獲原民會中高級原住民族語認證通過的兼任老師負責教學，本月26日將首度招考5名專任教師，共有6人報考。

張益生今天身穿泰雅族服飾總質詢，以彰顯他所在意的原民教育、文化、語言的傳承劣勢。

他說前述的傳承不僅在部落很重要，在平地像是鄰近前述「五尖地區」的竹東等鄉鎮更重要，因為他不希望原民裔的子弟，離開了部落就忘了本，在部落長大的卻沒有辦法在這個社會競爭生存，希望縣府增加對原民教育文化語言的傳承預算，給原住民族支持。

張益生以自己為例，說很多原民家長為了讓孩子的未來可以「向上提昇」，孩子很小就送到山下拚教育。

五峰境內4所中、小學學生不過200多個，但在竹東就有至少800名原民孩子在此求學。但現行的原民族語課程如前述設計和安排，「鬼才學得會」他抨擊！至於剛落幕的「新竹縣第5屆原住民族語單詞競賽」就更離譜，竟然有原民重點學校不組隊參加！

張益生直言，他尊重原住民族實驗法的精神，但是一昧追求原住民精神，卻讓下一代沒辦法在這個社會生存這他不樂見！

他希望縣府不僅要注重偏鄉的原民教育文化語言等傳承，在原民多的平地鄉鎮一樣要重視，除在預算上能多給原民關愛的眼神，原民學校校長的遴選最好也能聽取部落長老意見、甚至未來溪南要成立的完全中學，他也期待能有原民專班，多給原住民學生資源。

  • 新竹縣國民黨籍的原住民議員張益生（左）今天以原民裝扮做總質詢，質疑縣府給原住民瘩教育文化預算偏低，縣府教育處處長劉明超（右）承諾，未來如果能力許可，會多編一些。（記者黃美珠翻攝）

    新竹縣國民黨籍的原住民議員張益生（左）今天以原民裝扮做總質詢，質疑縣府給原住民瘩教育文化預算偏低，縣府教育處處長劉明超（右）承諾，未來如果能力許可，會多編一些。（記者黃美珠翻攝）

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