族語單詞比賽 原民重點學校竟不參加

2019-05-16 20:37

［記者黃美珠／竹縣報導］原住民族語單詞比賽，竟連原住民族的重點學校也棄賽！

新竹縣國民黨籍原住民議員張益生今天沉痛說，新竹縣去年教育文化的總決算數是77.6億，但用在原住民學校只有11.5億元，金額實在偏低，像族語學習課，迄今沒有專任老師，1週只有1堂40分鐘，他質詢時突然改用客語，要楊文科設身處地捫心自問，這樣想學好客家話，「鬼才學得會」！

縣府教育處處長劉明超說，未來只要能力許可，會多編些預算在原民的教育、文化上，也會多留意前述原民重點學校不挺原民教育文化活動的問題。

縣府原住民族行政處表示，前述族語單詞競賽開辦到今年已是5年，地方初賽經費來自中央補助，初賽冠軍隊伍晉級全國賽，以1校1隊為原則，包含新竹市的原民選手也會來參加，一向維持17到20支隊伍競爭，雖不能說不熱絡，但確實今年有某國小，作為原民的重點學校卻沒有出賽。

縣府教育處表示，全縣共有20所中、小學被列為原民重點學校，除了14間在五峰、尖石2鄉，其他6所中小學都在竹東鎮。

國中的族語教學採選修制，1堂課45分鐘，1週1次。國小則跟客語、閩語同屬本土語言課程的選項，每週1次、40分鐘。目前全縣有24個、獲原民會中高級原住民族語認證通過的兼任老師負責教學，本月26日將首度招考5名專任教師，共有6人報考。

張益生今天身穿泰雅族服飾總質詢，以彰顯他所在意的原民教育、文化、語言的傳承劣勢。

他說前述的傳承不僅在部落很重要，在平地像是鄰近前述「五尖地區」的竹東等鄉鎮更重要，因為他不希望原民裔的子弟，離開了部落就忘了本，在部落長大的卻沒有辦法在這個社會競爭生存，希望縣府增加對原民教育文化語言的傳承預算，給原住民族支持。

張益生以自己為例，說很多原民家長為了讓孩子的未來可以「向上提昇」，孩子很小就送到山下拚教育。

五峰境內4所中、小學學生不過200多個，但在竹東就有至少800名原民孩子在此求學。但現行的原民族語課程如前述設計和安排，「鬼才學得會」他抨擊！至於剛落幕的「新竹縣第5屆原住民族語單詞競賽」就更離譜，竟然有原民重點學校不組隊參加！

張益生直言，他尊重原住民族實驗法的精神，但是一昧追求原住民精神，卻讓下一代沒辦法在這個社會生存這他不樂見！

他希望縣府不僅要注重偏鄉的原民教育文化語言等傳承，在原民多的平地鄉鎮一樣要重視，除在預算上能多給原民關愛的眼神，原民學校校長的遴選最好也能聽取部落長老意見、甚至未來溪南要成立的完全中學，他也期待能有原民專班，多給原住民學生資源。

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