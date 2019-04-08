68年日記寫下完結篇 阿美族傳奇人物黃貴潮病逝

2019-04-08 19:49

［記者黃明堂／台東報導］台東縣88歲阿美族長老黃貴潮未接受過正規教育，自學成為研究學者，2014年獲台東大學授予名譽博士；他於昨日病逝，寫了68年從未間斷的日記，就此完結篇。

黃貴潮是成功鎮宜灣部落阿美族人，族語名叫Lifok，意思是「撿來的」，父母取此名以逃避祖靈詛咒，但他在12歲開始怪病連連，保住了生命，身體卻苦難不斷。家人再幫他改名為Oteng，意思是「死翹翹」，果然獲得上蒼的垂憐而活下來。

他曾當傳教士，順便採集部落采風文史，也曾北上在工廠當工人，工作之餘自學，完成高中學力檢定。1983年成為中研院研究助理，協助人類學田野調查，後來任職於東海岸國家公園管理處，主導出版了多本部落叢書。

黃貴潮未受過正規學校教育，但學識淵博，累積大量的文字、影音、文物，為台灣原住民留下許多珍貴紀錄。

黃貴潮從19歲那年寫下第一篇日記，剛開始是以他熟悉的日文寫，接著改以注音符號寫，後來又換成中文，再改以羅馬拼音的阿美族語來寫，寫自己的生活，也寫部落見聞，68年來從未間斷。

台東大學在2014年授予名譽博士學位，表彰黃貴潮踏實好學，在學術上做出貢獻。

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