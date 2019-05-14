壯男一覺醒來雙腳發麻無法動彈 竟是甲亢惹的禍

2019-05-14 11:36

〔記者萬于甄／台南報導〕嚇傻了！台南一名35歲李姓工程師一覺醒來雙腳居然不能動，趕緊請救護車送往奇美醫學中心急診，經檢查後才發現原來是甲狀腺機能亢進引起的「週期性低血鉀麻痺」，目前仍穩定服藥治療中，症狀也改善許多。

奇美醫學中心內分泌暨新陳代謝科主治醫師葉美成表示，甲狀腺機能亢進為甲狀腺荷爾蒙過多所導致，男女患者比例約1比5，且以40歲以下青壯年族群居多，甲狀腺機能亢進臨床症狀像是心悸、失眠、脾氣變暴躁、體重忽然減輕、脖子腫大等，但這些症狀卻也容易被忽略。

葉美成說，患者通常不會有全部的症狀，初期僅有1、2項情況，後期才會慢慢加重，且甲亢患者容易感到疲勞，讓人常誤以為是工作比較累，因此通常就醫時情況都已較為嚴重，但若甲亢不治療越來越嚴重，恐惡化成「甲狀腺風暴」，死亡率約高達50%。

一名35歲李姓患者因半年來常覺得心悸，且雖食慾增加，體重卻突然減輕10公斤，起初不以為意也沒有就醫，但某天早上起床後，忽然發現雙腳發麻虛弱無力，全身更無法行動，趕緊請救護車緊急送醫後，才知道罹患甲狀腺機能亢進引起的「週期性低血鉀麻痺」。

葉美成表示，該患者送醫時，血液中鉀離子含量為1.5mg/dl，僅是正常值的3分之1，住院2、3天治療後目前鉀離子正常，雙腳麻痺的症狀已改善，出院後除服藥控制外，也繼續在門診追蹤治療。

葉美成呼籲，民眾若有心悸、脾氣突然變暴躁、體重忽然減輕、脖子腫大等症狀，應及早就醫，甲狀腺機能亢進是一種體質，雖無法完全根治，但若控制得宜，不少患者在醫師評估後也可停藥，甲亢患者平時應減少壓力、戒菸，飲食也要清淡少鹽，避免攝取海帶、昆布、醃漬物等高碘食品。

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