毛小孩陪打恐怖遊戲嚇得做惡夢 主人：以後不找牠打怪

2019-05-14 08:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮帥哥製麵師洪健昌，有隻養了12年的愛犬「阿莉」，陪主人工作也陪他打怪，主人喜最近迷打僵屍生存遊戲，影像和聲音太恐怖，主人深夜玩到毛毛的，「阿莉」晚上就做惡夢，做惡夢時不僅身體抖動，還會發出嚎叫聲，洪健昌說，以後不敢讓毛小孩陪著玩這種恐怖類的遊戲。

洪健昌養的毛小孩「阿莉」今年已13歲，平常作息都跟著主人走，最近他在打「往日不再」僵屍生存遊戲，裡面會出現僵屍，配樂和影像都很驚悚，阿昌自己打得起雞皮疙瘩，有時就會把「阿莉」喚來陪在一旁，牠也會瞄螢幕看一下僵屍，當時表情淡定，但晚上卻做起惡夢。

被「阿莉」做惡夢吵醒的洪健昌，用手機錄下愛犬做惡夢的樣子，畫面中的「阿莉」會抖動身體，還會發出叫聲，感覺在跟夢境裡的東西對話。

洪健昌說，那夢境應該很可怕，讓「阿莉」極不安，而牠平常不做惡夢時就睡姿安穩，表情放鬆，還會睡到打呼，但做惡夢就呈現不安狀態。為了怕「阿莉」惡夢連連，以後不敢讓牠陪打怪。

洪健昌也說，「阿莉」是土狗和柯基犬的混血兒，非常貼心乖巧，幫牠打扮陪主人拍照都配合度十足，連生病吃藥，都可以自己把藥吃了，連獸醫都大讚狗兒訓練得太好。

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