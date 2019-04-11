台南首創 為毛小孩職訓、就業輔導

2019-04-11 13:20

〔記者王涵平／台南報導〕台南首創成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，南市動保處將為毛小孩找頭路，民眾如看到心動的毛小孩，或是有特殊需求想要認養毛小孩，都可撥打媒合就業輔導專線。

南市農業局長李朝塘表示，動保處採取「軟硬兼施，雙管齊下」作法，為毛小孩設計良好的職前訓練。加強硬體設施：動物之家近年重新整建，打造更適合毛小孩訓練及運動場所，動物之家善化站不只有「旺彩客棧」，更設立「成犬運動區」、「奶油飛互動園區」，而動物之家灣裡站因腹地較小，亦精心運用空間設置「成犬運動區」，提供毛小孩更好空間及訓練場。

柔軟的正向訓練：動保處聘請訓練專業訓練毛小孩基本服從指令，並針對有令人困擾習性，例如追車之獵捕個性犬隻，因材施教訓練及媒合成「捕鼠犬」等。

今年度更邀請3位專業行為學專家包括「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」的獸醫師林瑋真，教導動物之家志工如何評估與進行毛小孩社會化。以及曾在美國受訓過的台南愛諾寵物訓練師郭妮妮及郭欣韻。

動物之家今年製作精美毛小孩求職履歷，包括毛小孩照片、基本資料、個性及特徵等，由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能。

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