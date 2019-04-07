狗界「畢卡索」！ 柴犬小畫家狂賣231幅作品 萌翻網友

2019-04-07 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有一隻黑色柴犬，不僅看起來可愛討喜，更是驚人的小畫家。這位狗狗界的藝術天才，目前已經賣出231幅畫作，在網路上更是擁有超高人氣！

綜合外媒報導，這名狗狗界的「畢卡索」名為亨特（Hunter），是一隻6歲的黑色柴犬，牠和主人夫婦肯尼（Kenny Au）和丹尼斯（Denise Lo）住在加拿大亞伯達省。主人肯尼表示，當初會想到要教亨特畫畫，是因為他們想在家裡放一幅藝術品，卻始終找不到滿意的畫作。後來他們突發奇想，決定教亨特作畫，讓牠來幫忙裝飾家裡，沒想到卻意外發現亨特的驚人天賦。

亨特本來就會用嘴叼住東西，因此只要教牠把筆瞄準畫布就行了。沒想到主人只教了一周，亨特就學會了作畫。亨特作畫的筆觸時而重、時而輕，每一幅畫作都獨一無二。每一幅作品完成後，亨特都還不忘用腳掌蓋章認證。根據主人肯尼表示：「我們對牠的每一幅畫作印象深刻。根據牠的心情，牠的筆觸會變得非常有創意」。

亨特創作一幅作品需要10到15分鐘，肯尼夫婦將牠的作品放到「Etsy」網站出售，每一幅作品大約要價43英鎊（約新台幣1700元）。目前亨特已經出售231幅畫，自己賺取伙食費。亨特的主人也將幾幅畫作和賣畫的收入，捐贈給當地的動物收容中心。肯尼的主人也幫牠開設IG，讓所有亨特的粉絲可以分享牠生活的點點滴滴。主人也表示，只要肯尼喜歡，他們會讓肯尼一直創作下去。

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