教育部推科普入中小學，結合《科學少女》電影研發教材，並舉辦教師研習。（圖由教育部提供）

2024/04/13 09:59

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部善用科普電影，研發科普教材，透過《科學少女》教案課程，帶師生認識AI，例如人臉辨識、智慧翻譯筆等的功能，對於生活的益處，以及對人類未來生活的影響，國立台灣師範大學、國立台北教育大學、國立台中教育大學與新北高中組成的團隊，已研發國小、國中、高中3種不同教育階段之教案，並進行教案試教，4月至6月將辦理教師工作坊；台南二中也分享所開發的公版簡報及學習單、公播版的電影資源。

《科學少女》是一部2022年上映的台灣電影，由莊景燊執導，姚以緹、盧以恩等主演，由東海大學、台灣師範大學、東吳大學及大渡山學會共同出品，是首部以8歲至18歲青少年科普AI教育為主題的電影，獲選為2022年桃園電影節開幕片。

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《科學少女》敘述美食藝術家蔡宜君（姚以緹飾）因疫情去世，科學家丈夫劉家齊（王傳一飾）為照顧兩個女兒，將最新研發的AI機器人艾普洛（姚以緹飾）帶回家，和「女兒」盧以恩展開一場內心攻防戰。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，運用《科學少女》這部結合科學教育、生命、親子教育之科普電影為教育題材，研發科普教材、教案以提升學生科學素養，並辦理北、中、南、東5場次分區教師研習，從觀賞《科學少女》影片開始，再由台南二中分享所開發的公版簡報及學習單、公播版的電影資源，提供老師們使用，讓教師返校後可辦理校內學生影展、帶入課程進行教學，引導學生討論科技及生命教育相關議題。

此外，台師大教授張一知、教授邱美虹、北教大教授周金城、台中教大教授陳仕燁與新北高中教師鍾曉蘭組成團隊，以科普電影《科學少女》研發國小、國中、高中3種不同教育階段之教案，進行教案試教，透過「科學少女」教案課程認識AI，規劃於4月至6月辦理3種不同教育階段各3場教師工作坊，讓各教育階段教師將所研發之教案帶入自然科學、資訊科技、生活科技課程進行教學，進而將科普教育帶入校園中。

《科學少女》是首部以8歲至18歲青少年科普AI教育為主題的電影，教育部和學校攜手以這部電影研發出中小學科普教材。（華影國際提供）

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