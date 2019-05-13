台灣戲曲學院爆欠薪 教部要求開校務會議解套

2019-05-13 19:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣戲曲學院去年遴選出教評會委員，但發生資格爭議，校內教師意見不同，導致教評會無法正常召開，連帶影響27名兼任教師的107學年聘書，爆發欠薪問題；教育部責陳戲曲學院，要求召開校務會議解決，並預計由校方先代墊，支付欠薪，避免國立學校欠薪糗事。

教育部技職司長楊玉惠表示，該校去年7月展開107及108學年的教評會委員選舉，據悉選舉過程有瑕疵，校內部分老師對已選出來的教評會委員資格有疑義，而因資格一直沒辦法確認，導致需要經教評會的教師聘任、升等、權益事項等都無法召開，進而107學年的兼任教師資格也無法聘任。

楊玉惠說，戲曲學院因課程需要，由業界表演的業師擔綱兼任教師，雖教評會不成召開審議，但兼任教師多半延續開課，並有授課事實，因此5月初已函請學校，盡快召開校務會議，讓整個爭議作最後確認。

台灣戲曲學院專門委員楊晏甄表示，當初選舉公告有發生疑義，校內原本是想將疑義釐清，沒想到討論來來回回太久，才會導致兼任教師的鐘點費無法核付，已在4月24日召開會議，確定最快本月20日就會由學校代墊從去年9月積欠至今的費用，共27名兼任教師約50多萬元。

楊晏甄說，已收到教育部指導，將由校長召開校務會議，預計約6月初開會，討論教評會爭議如何解決，解決完後便可後續補開教評會，並核發兼任教師的聘書等。

至於學生的受教權，教育部跟戲曲學院皆表示，學生只要實際上課，就不會影響到未來的修業學分，會採實質認定，不受兼任教師聘書有無影響。

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