醒吾高中積欠勞健保遭查封 教師爆：還欠5個月薪資

2019-02-20 20:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市私立醒吾高中校舍遭查封，醒吾高中代理校長吳文梅強調「積極處理」，學校運作一切正常，醒吾高中教師會理事長陳燕慧說，校方除了積欠勞健保376萬，還積欠教師去年9月至今的薪資，農曆年前教師集體抗議，校方才發放去年12月和今年1月的本俸，但去年9月至今年1月的鐘點費和研究費，依然沒有消息。

吳文梅說，對於教師薪資，會持續想辦法，強調鐘點費和研究費佔教師薪資不多，佔比高的本俸已經發放。

陳燕慧說，鐘點費和研究費佔了教師3成甚至近半的薪水，絕非校方所稱比例不高。

陳燕慧說，雖然學校遭查封，但教職員依然努力堅守崗位，就是不希望耽誤學生的受教權益，也希望董事會拿出同樣誠意，解決經營問題。

新北市政府教育局則呼籲校方「儘速繳清所有欠款」，如果未依承諾在2月底前改善，將於3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。

對於醒吾高中承諾將拿將育局補助款來繳交健勞健保欠稅，教育局副局長黃靜怡則說，私校補助款一年發一次，教育局應該撥補的、107學年度的補助款約2800萬，均已核發，認為校方董事會態度應更積極。

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