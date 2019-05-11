中市黎明路啟動第二階段路平 夜間封閉施工

2019-05-11 13:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區黎明路二段從市政路至市政南二路段，為7期重劃區重要聯外道路，車流量大，長期使用下造成路面龜裂、沉陷。為建構優質舒適的道路品質，台中市政府建設局昨（10）日起一連3天夜間封閉道路，進行路平工程。

黎明路二段從朝馬路至市政路段已在去年10月下旬完成路平工程，建設局今年持續推動第二階段路平，施工範圍為市政路至市政南二路段，長度0.62公里。

建設局指出，考量該路段為市區主要道路且鄰近學區，因此採夜間施工，每日晚上7時開始封閉道路施工，隔日清晨7時開放通車，施工前除加強宣導，並於施工路段周邊設置警告標誌、指示標誌，各路口也安排義交協助交通指揮，以避免影響教學及減少交通衝擊。

建設局表示，因上述路段慢車道管線孔蓋數量多，且有不平整的情況，造成機車行駛安全問題，市府先針對道路人手孔蓋進行下地減量作業，並提升標線抗滑能力，減少雨天打滑的風險，並由專人駐廠查驗瀝青混凝土品質，施工過程全面錄影控管，以確保施工品質。

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