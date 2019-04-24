台中太平長龍路6.24公里路平 5月初完工

2019-04-24 17:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區長龍路，不但是太平通往南投國姓鄉的聯絡道，也是單車族熱門的挑戰路線，每逢假日就有眾多車友呼朋引伴騎乘，因路面老舊、龜裂，市府斥資約2500萬，進行全長約6公里的路平，為降低對用路人的影響，採「半半施工」方式，預計5月初可完工，提供用路人更舒適、安全的道路。

市府建設局表示，太平區長龍路是太平頭汴山區民眾進入市區的重要道路，也是太平連接南投國姓的唯一道路，更是單車族眾多車友喜歡挑戰的路線，因車輛頻繁往返，造成路面老舊沉陷、損壞龜裂，孔蓋也不平，單車族抱怨影響行車安全。

建設局養工處副處長廖文偉表示，為了提供民眾更安全的道路，斥資約2500萬推動路平專案，施工範圍從北田路口到台中、南投交界，全長約6.24公里，工程已在4月15日啟動，預計5月初可完工，為降低對用路人的影響，施工時採「半半施工」，維持單線道通車，現場並安排義交指揮交通，呼籲用路人行經施工路段能減速慢行。

建設局表示，此次施工前並先和中華電信等管線單位會勘協調，事先將孔蓋下地，配合此次路平，可讓長龍路孔蓋減少達9成，完工後將提供民眾更舒適、安全的道路。

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