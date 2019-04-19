提升用路人安全 中市議長張清照爭取翻新漁港路

2019-04-19 13:49

〔記者張軒哲／台中報導〕為提升用路人安全，台中市議長張清照爭取通往台中港的清水區「漁港路」路平專案，現正施工中，他親自前到現場了解施工狀況，希望市府及施工單位認真施工，維護品質，通往「台中海洋生態館」的路可以更順暢。

張清照上任議長之後，全力爭取建設地方經費，「台中海洋生態館」的連外道路關係未來的參觀人潮，因此他爭取的「漁港路」翻新，刨除路面後重新鋪青混土，總經費3千多萬元，相信施工後民眾會有感，未來觀光人潮也會更多。

「漁港路」位於港埠路至臨港路之間，是通往台中港的主要道路之一，平時車輛往來頻繁，部分路面受損，影響用路人安全。市府建設局指出，這項工程3月4日起施工，全長1.2公里，路寬35米，預計5月3日完工。

張清照重視施工品質親自到現場了解施工狀況；他要求市府及施工單位，路面的人孔蓋也會影響行車安全，在施工中應該進行適度調整，完工後的用路品質才能更好。

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