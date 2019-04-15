3年首見路平！南投南陽路完成封層 揮別交通黑暗期

2019-04-15 08:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南陽路歷經污水下水道工程、人行道改善工程後，最近路面終於完成重新鋪設柏油封層工作，也是3年來首見路面不再坑坑洞洞，予人有脫胎換骨之感，不過，民眾擔憂的是，會不會僅是曇花一現?公所則強調，一定會善盡管理維護職責，民眾不用太過煩憂﹗

南陽路是南投市區十分重要的道路，除了聯繫南陽、民權、育樂、平和等菜市場以外，也是連結華陽路銜接國道3號南投交流道的要道，惟在污水下水道、人行道等工程接連施工後，民眾即陷入交通黑暗期的日子。

康壽里長林華騰說，當時因施工民眾進出相當不便，尤其，上下班交通巔峰時間更經常塞車，使得徒步或騎機車、腳踏車買菜的媽媽們，也被迫與車爭道，險象環生，也導致民怨迭傳，如今重新完成封層，路面變得十分平坦，大家進出買菜或工作的心情也變得比較好，希望市公所不要再讓人隨意開挖。

南投市公所主任秘書曾茂榕指出，依「南投縣道路管理自治條例」規定，除非管線爆裂影響交通等意外因素，否則，重新封層的路段，3年內絕不容許管線單位開挖，公所會據此做好管理工作，善盡為市民權益把關職責，進而減少交通事故及民怨發生。

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