南投「越線」闖復育區迭傳 螢火蟲復育成果受衝擊

2019-04-14 10:08

〔記者謝介裕／南投報導〕2019南投縣鹿谷鄉螢火蟲季於本月初展開，迄今日已辦理4個場次，可說是場場爆滿，不過，民眾闖越警戒線進入螢火蟲復育棲地情況迭傳，令公所無奈表示，礙於沒有法令、罰則可約束，只能苦口婆心不斷地對民眾進行道德勸說，希望能謹記「遠觀不可褻玩」原則，以免使得賞螢宣導復育成果的美意大打折扣﹗

鹿谷鄉是南投縣重要茶區，8成以上鄉民靠「茶」相關產業為生，但過去因茶農用藥不當，導致螢火蟲數量銳減，在公所、社區、地方團體等官民攜手同心努力下，目前螢火蟲種類已達30種以上，約占全台螢火蟲品種的一半，復育成果之豐碩可見一斑，也是公所於每年4月「螢」光閃閃的季節舉辦賞螢活動的主因。

今年公所安排的賞螢地點以麒麟潭、財主溪及三生緣區等3大路線為主，沿線也會拉上警戒線，提醒民眾不要越線進入復育區，以免驚擾或不慎踩踏造成螢火蟲傷亡的意外發生，但仍有極少數民眾不聽勸，有的甚至還被錄影存證PO上網，引發網友一陣撻伐，要求嚴懲違規者的聲浪也不絕於耳。

針對網友心聲，公所觀光所長李素絹十分寬慰表示，顯見絕大多數人均有保育螢火蟲的觀念，加上整個復育工作約費時10年光陰，大家更應珍惜這得來不易的復育成果及資源，並再度呼籲民眾拿出公德心，不要有不當的行為出現。

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