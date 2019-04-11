山路通車可見鯉魚潭彈藥庫 軍方：違法拍攝最重判7年

2019-04-11 20:46

〔記者佟振國／南投報導〕道路改善工程恐讓重要軍事設施輕易被看光光？！南投縣埔里鎮虎頭山後方道路最近改善，可供農民、住戶車輛通行，但山區道路居高臨下，也讓鄰近的鯉魚潭彈藥庫一覽無遺，軍方今強調該道路高點與營區有段距離，若民眾仍刻意以高倍或高科技攝影器材拍攝或錄影，將觸犯要塞堡壘地帶法，最重可處1年以上7年以下徒刑，民眾勿以身試法。

埔里鎮鯉魚潭為地方重要觀光景點，附近就有一座設立近一甲子的陸軍五支部彈藥庫埔里分庫，地方居民習慣稱為「鯉魚潭彈藥庫」，應是鎮內碩果僅存的軍事設施，去年因為縣府、公所計劃發展鯉魚潭、虎頭頭周邊觀光，建議軍方能將彈藥庫遷移，許多外地遊客才知鯉魚潭旁有重要軍事設施。

最近公所向林務局申請同意，以700萬元發包改善虎頭山後方接枇杷城山的林業作業道路，將既有無法行車的道路增加水保設施、鋪設水泥路面或導水磚，方便農民、居民的車輛進出，由於道路居高臨下，可欣賞整個鯉魚潭全景，加上面向東方，吸引愛好攝影人士捕捉日出美景，但鄰近的彈藥庫營區同樣一覽無遺，引發國防安全疑慮。

民眾認為，彈藥庫入口有衛兵看守，周邊也禁飛空拍機，就連Google Maps的衛星照也都有模糊處理，沒想到可能因為一條既有道路改善後，因為人車進入更方便而曝光。

軍方則回應，由於道路位處林務局所轄，先前已注意到這個問題，考量山區道路高處與營區相距一段距離，只要民眾不要刻意以高倍數或高科技攝影器材，對特定目標進行拍攝、錄影、偵察等行為，否則依要塞堡壘地帶法，可處1年以上7年以下有期徒刑，若是過失也可處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，也將與林務局協調，於該道路可見營區的路段加裝警告牌，提醒民眾遵守法令，共同維護國防安全。

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