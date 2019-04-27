全台快速公路、省道今年投入10億路平 施工更講究

2019-04-27 13:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕歷時30年，有「窮人高速公路」之稱的台61線西濱快速道路，將於今年底完成施工，明年春節前正式通車，交通部公路總局為提供用路人更平順的道路品質，今年全台快速公路、省道共投入約10億元經費進行路平改善，包含西濱在內，目標於今年6月將國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）從平均2.5m/km降至2.3m/km，110年6月底降為2.0m/km，提升民眾行駛舒適度。

全台省道長度逾5200公里，民眾不論騎車、開車，大多都覺得台灣道路不太平整，行駛舒適度不是那麼好，為提升民眾更好的道路品質，也讓工程施作能有標準，公總針對道路平整度是採IRI做為平整度評估指標。

公總副總工程司李忠璋表示，2.5跟2.3很難有個實質的東西跟民眾解釋當中差異，但這個數值主要代表道路平整度，不過民眾行車舒適度與行車速度有關，有時IRI數值較高，但行車速度較低時，可能行駛時覺得IRI較高的道路舒適度更高；但IRI數字越小代表路越平，民眾以同樣速度、條件行駛時，車輛震動、跳動度會較低。

公總養路組長陳松堂表示，近年來公總對於道路養護施工方式進行調整，增加道路平整度，像是瀝青刨除時，以往是整段刨除相同厚度，然後再鋪相同厚度下去，但現在已在刨除機增設6點超音波傳感器，會在刨除前先測量，依照道路高低情況去刨除不同厚度，然後再鋪上均勻厚度的瀝青混泥土。與橋梁伸縮縫連接部分，會改用小型刨除機進行刨除，確保接縫處有足夠鋪設厚度降低高低差，讓車輛行經時不會因太明顯的高低差產生跳動。另外，現在招標也都會將IRI檢測及標準，納入契約辦理。

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