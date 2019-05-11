不受異常天候影響 鹿谷春茶賽件數未減反增

2019-05-11 10:45

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了春茶比賽季節，以凍頂烏龍茶聞名國際的南投縣鹿谷鄉農會，也在昨日完成繳交茶樣作業，不受異常氣候影響，報名件數未減反增，共有6741件，農會也積極進行審查工作，屆時，象徵第1名的「特等獎」由誰獲得，以及市場行情能否突破去年同期每台斤30萬元？更是各界關注的焦點。

鹿谷農會在1976年5月間首創春茶比賽，當年參賽件數僅300多件，去年計有6707件，今年則再創新高達6741件，顯然並未受春茶吐芽生長期，雨水不足、產量減少的影響，且在9、10日2天受理茶樣繳交作業時，連日陰雨好不容易停歇轉晴，茶農莫不扛著大包小包的茶樣蜂擁而來，幾乎將會場擠得水洩不通，農會也特別設置5組「快速繳茶」平台，從驗證報名號次、送件交茶、稱重、篩檢、藥測迄封簽，全程迅速嚴謹作業，深受茶農肯定。

農會理事長陳文益、總幹事林義能指出，今年因氣候因素，縣內各茶區春茶產量普遍減少，以鹿谷茶區而言，平均約減少2成左右，但該農會對於品質控管也絕不會打折，5月12至19日進行初審、5月20至27日複審，6月8日在農會茶業中心舉辦春茶展售會，屆時「特等獎」價碼在市場交易過程中，便可望找到答案。

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