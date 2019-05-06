外來品偽裝台灣製 人渣文本2點反駁諷「發大財是消滅台灣農民？」

2019-05-06 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日到議會備詢，被問及自經區時，頻跳針「高雄要發大財」惹議，隨後副市長葉匡時在臉書發文回應，舉出以荷蘭為例，不產茶葉但立頓卻能行銷全球，此說法遭筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航抨擊，「韓國瑜的發大財是透過消滅台灣農民的方式嗎？」。

葉匡時日前在臉書回應自經區及自貿區，他表示，和韓國瑜造訪矽谷時收到建議，可以在台灣成立一個特區，讓現在中國生產的資通產品改到這個特區生產，因而台灣可以從中國或東南亞進口農產品，在自經區生產成外銷的產品，他強調自貿區不但不會是中國大陸木馬屠城的特區，反而有可能是與中國大陸更分離的特區。

另還舉出荷蘭立頓（Lipton Tea）為例，葉匡時表示，荷蘭沒有產茶葉，但立頓卻能行銷全世界，台灣可否有類似的品牌？目前台灣自己生產的茶葉、鳳梨等只足以供內銷，但台灣大可從中國大陸或東南亞進口茶葉、鳳梨等農產品，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶、鳳梨酥或其他食品，何樂不為？

該說法引起周偉航不滿，稍早在臉書發文抨擊葉匡時，第1點是「現在台灣茶和鳳梨產量不只內銷也可以外銷」，第2點為「這種自貿區搞法，就是用外國茶和鳳梨來偽裝台灣茶和鳳梨啊」，他更質疑道：「還何樂不為咧，韓國瑜的發大財是透過消滅台灣農民的方式嗎？」

網友則回應「市長要賣鳳梨給中國，副市長要跟中國買鳳梨，搞的我好亂」、「敢這麼直接明著講我要靠MIT詐騙外國人也不容易」、「前幾個月都在簽農業MOU，現在要改幫中國當推銷員了嗎？」、「一旦被認定MIT=MIC，台灣的產品名聲就爛掉了」。

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