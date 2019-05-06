打臉韓國瑜！陳吉仲：自經區絕不會發大財、只會傷害台灣農業

2019-05-06 12:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日因針對自經區的發言惹議，又向行政院喊話設立自經區「一定要首選高雄！」，農委會主委陳吉仲再度強調，農委會站在農業立場，反對設立自經區，自經區對台灣農業是極大傷害，絕對無法達到人進來、貨出去、大家發大財。

高雄市長韓國瑜雖然主張要在高雄設立自由經濟示範區，可是日前在議會接受議員黃捷質詢時卻說不清楚實質內容，只能高喊高雄發大財，事後他在臉書直播說明，又向行政院喊話，主張若要設立自經區「一定要首選高雄！」

農委會主委陳吉仲今天到家畜所參加口蹄疫及非洲豬瘟檢驗分析座談會後，針對自經區，陳吉仲表示，農委會從整個農業來看，反對自由經濟示範區，各位看自經區第42條第1項，開放中國管制的830項農產品進來台灣加工，然後掛MIT（台灣製造）出去，未來等同台灣所有食品加工變成用中國農產品來加工。

陳吉仲指出，自經區第33條讓所有農產品包含中國零關稅，全世界有農業生產的國家，哪個國家在條文中明訂全部零關稅，自經區絕對達不到人進來、貨出去、大家發大財，對農業部門來說就是極大的傷害。

陳吉仲以花生舉例，他說，花生可以做花生醬、花生油、花生糖，將來如果開放自經區，以國內花生價格來看，跟中國的價格差一倍，食品加工廠會用誰的？當然用便宜的，但是最後產品卻掛MIT，對台灣農業是一大傷害。

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