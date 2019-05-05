MIC變MIT？ 葉匡時解釋自經區 網轟：深圳第二！

2019-05-05 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜因日前回答自經區不停跳針「高雄要發大財」，後來代替回答的葉匡時也回答得不清不楚，今（5）日葉匡時在臉書上發文重新解釋「何謂自經區」，沒想到引起許多網友質疑「是想變深圳第二」？

今天高雄市副市長葉匡時在臉書上發長文表示，他和韓國瑜造訪矽谷時收到建議，可以在台灣成立一個特區，讓現在中國生產的資通產品改到這個特區生產，因而台灣可以從中國或東南亞進口農產品，在自經區生產成外銷的產品，並大嗆「高雄的民代遭意識形態限制」。

臉書粉專「只是堵藍」也分享文章表示，「真的被館長說中！只要高雄通過自經區，台灣生意人都死光」。而葉匡時這篇文章遭到不少網友質疑，紛紛在底下留言「為什麼市長質詢時答不出來」、「完全就是用自由競爭名義包裝的打擊政策」、「就是換個包裝，機關算盡要讓台灣跟中國綁在一起的騙術罷了」、「所以就是幫中國製品找出路就是了，讓中國製品符合資安標準以避免美中貿易戰，那請問台灣製品呢？」、「真的要引進中國貨打死台灣品牌？」。

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