韓國瑜喊「自經區選高雄」行政院：目前無創設計畫

2019-05-06 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日因針對自經區的發言惹議，他昨下午臉書直播進行說明，同時也向行政院喊話，主張若要設立自經區「一定要首選高雄！」行政院對此回應，指拚經濟還有其他做法，「行政院目前沒有創設自經區的計畫！」

高雄市府3日在市議會進行兩岸小組專案報告，針對韓國瑜力推的自由經濟示範區，議員黃捷質詢自由經濟貿易區項目與內容，但韓國瑜卻頻跳針回答：「要高雄發大財」，惹得黃捷翻白眼，在網路引發熱議。

韓國瑜昨下午為此在臉書直播25分鐘，稱他急著發大財是因高雄財政已經沒辦法，今年歲出歲入算下來短缺快65億，並指資本門只能用214億，也就是100塊只能用16塊，是六都最低。他也不忘提到，自經區是把所有人才、資金、原材料、產業鬆綁，讓人流、金流、資訊流與全世界接軌，並稱高雄自經區是脫胎換骨的好機會。

韓國瑜在直播中也呼籲行政院，指高雄需要脫胎換骨，如要設立自經區，「一定要首選高雄！」不過針對韓的說法，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，行政院長蘇貞昌已多次說明，2013年12月26日的行政院會早已通過「自由經濟示範區特別條例草案」，當時立院在國民黨多數的情況下都無法通過該草案，顯見對現在的台灣來說，自經區未必是拚經濟的首選。

谷辣斯說，對於拚經濟，行政院有其他做法，各項成果已紛紛展現，行政院目前沒有創設自經區的計畫。谷辣斯也強調，任何經濟發展的計畫，都必須立基於台灣優先、不損害台灣利益為前提。若立法院有任何立委提出自經區條例草案，行政院也將尊重立法院審議。

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