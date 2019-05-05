臨時抱佛腳？傳高市官員明早得交「自經區」問答給韓國瑜

2019-05-05 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日在質詢台上答不出「自經區」任何具體做法，反而瘋狂跳針高雄要「發大財」，引起外界砲轟，對此，民進黨立委羅致政今更PO出一段疑似「高雄市府內部群組」的對話，內容是高雄副市長葉匡時要官員們在明（6日）前，把自經區的擬答表提供給市長等人參考，讓羅致政怒批韓根本是在「臨時抱佛腳」。

羅致政表示，今天他收到朋友傳來高雄市府內部群組的一段內容，「林副總召轉葉副市長要求，請本局於明（5/6）上午8時前將自貿區擬答表及相關資料提供市長、3位副市長及秘書長等長官參考，請產服科研議擬達，奉准後line予職，以利影送長官。」他看完後感到相當訝異，沒想到韓國瑜竟然現在才要臨時抱佛腳，去了解自經區的相關議題。

羅致政說，前幾天的質詢就讓韓國瑜對市政的陌生「漏了餡」，現在又傳出韓這時才要開始做功課，難怪韓國瑜當時「一問三不知」，只會一句「高雄發大財」。

許多網友看了也紛紛痛批，「早在市長辯論會就落餡了」、「精彩內幕」、「真的只會唬爛」、「丟高雄人的臉」、「混就混，能撈就撈啊」、「可悲亦可恨的高雄市政府領導群，怎麼全部是草包腦殘的组合」。

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