為韓國瑜解危？ 朱立倫批自經區難產是綠營意識型態作祟

2019-05-05 19:14

〔記者佟振國／南投報導〕高雄市長韓國瑜在市議會答覆時代力量議員黃捷質詢自由經濟貿易區時不斷跳針「高雄發大財」惹議，前新北市長朱立倫今天緩頰，認為自經區問題要在議會短時間質詢中詳細答覆不容易，但簡而言之就是「開放、開放、再開放」，也反批綠營與其以此戲謔嘲諷，不如檢討10年前台灣就該做的自經區為何延宕至今，原因就是意識型態作祟。

朱立倫今至南投參訪，與縣長林明溱、地方產業界進行座談，對於高雄市長韓國瑜在議會跳針式答覆議員對自經區的質詢，朱立倫則表示，自己擔任16年地方首長，但要在議會質詢中極短時間將自經區詳細說明，應該也不容易。

朱立倫說，韓國瑜應該不是不回答，而是議員要他馬上答覆自經區的目標，韓答「高雄發大財」也沒有錯，就像他來南投與產業界朋友座談，大家的目標也是一致就是「發大財」。

朱立倫強調，自經區宗旨很簡單，就是「開放、開放、再開放」，也是未來台灣要做的，與其時代力量、民進黨以此戲謔嘲諷，不如深切檢討10年前台灣就應該要做的自經區為何會延宕到今天，台灣內部應摒除意識型態，全台拚經濟，讓自經區趕快通過，目前國民黨15位縣市首長都已連署，立法院黨團也已提案，希望綠營不要再用意識型態來阻擋自經區。

南投縣長林明溱也表示，自為地方父母官，讓居民安居樂業是重要工作，肯定韓國瑜要讓高雄發大財的目標正確，但自經區牽涉多項法令鬆綁，需要中央逐一解套，絕非單一縣市能夠各自完成。

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