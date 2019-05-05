朱立倫批時力車裂自經區 邱顯智發文打臉

2019-05-05 17:10

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前答詢「自由貿易經濟特區」時，跳針回應「高雄發大財」，引發熱議；前新北市長朱立倫昨說，太陽花過去阻擋自經區跟服貿，讓台灣經濟吃苦，直指時代力量跟太陽花車裂台灣最需要的自經區；對此，時力黨主席邱顯智稍早於臉書發文：「講白了，自經區根本是『一國兩制經濟示範區』」。

邱顯智表示，朱韓只是再次向台灣人證明了，國民黨根本搞不懂，也不想讓大家搞懂自經區是什麼，只想用發大財的口號騙過去。所以國民黨天王們不是跳針，就是不敢告訴大家真相。事實上，自經區設置後，得意的絕對不是台灣的企業和人民，而是中國企業。講白了，自經區根本是「一國兩制經濟示範區」！

邱顯智說，自經區就是台灣劃出幾塊地，告訴大家這幾塊地內可以不用遵守台灣的幾種法規，還能順便享有別人沒有的租稅優惠。換言之，就是用各種特權吸引廠商進駐特區，造成與區外的廠商不公平競爭，變成經濟上的「一國兩制」。結果是許許多多的本土企業不僅未必進得去，在外頭可能還得吃虧。

邱顯智強調，台灣在東亞所擁有的各種經濟優勢中，並不包括「人力」和「土地成本」，所以「來生產或組裝」不會是國際企業來台灣的主因。所以到底誰會最想來特區？答案就是中國。

邱顯智解釋，因為MIT（Made in Taiwan）產品在國際上的名聲遠遠高於MIC（Made in China），中國廠商只要把原料拿來台灣加工或配件拿來組裝，就能搖身一變成為聲譽更好的MIT，還順便享有優於台灣本土企業的租稅優惠，更別提可以排除目前法規針對中國人士來台的各種防衛機制。

更大的問題是，在美中貿易大戰越演越烈的同時，自經區裡頭卻中國企業林立，讓MIT和MIC界線模糊，屆時不僅MIT品牌形象會被中國大大拖累，美國如果要進一步拿中國產品開刀，台灣將很難不受牽連。

邱顯智說，最讓人疑惑的是，如果覺得台灣的法規造成各種投資及貿易障礙，國民黨為什麼不針對各種障礙提出修法？只有特區裡頭才需要解決問題嗎？朱立倫的論調，根本跟馬英九「台灣經濟不好，是因為太陽花學運」如出一轍。

邱顯智痛批，馬完全執政8年，把台灣房價炒到高不可攀，年輕人看不到未來，店租飛漲讓本土店家難以生存，工業用地過度炒作讓台商找不到土地。經濟亂七八糟，居然可以怪罪太陽花學運，好像從來沒執政過一樣。

邱顯智直言，國民黨從頭到尾只有一招，就是依靠中國。所以對韓國瑜和朱立倫來說，自經區是什麼，會不會引狼入室甚至木馬屠城，也就不是那麼重要了。

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