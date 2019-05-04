救援韓國瑜？朱立倫：若杯葛自經區「時力得意 台灣失意」

2019-05-04 23:34

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜答詢「自由貿易經濟特區」時跳針回應「高雄發大財」，引發熱議。前新北市長朱立倫今天（4日）深夜在臉書發文說，太陽花過去阻擋自經區跟服貿，讓台灣經濟吃苦，直指時代力量跟太陽花車裂台灣最需要的自經區，「時力得意，台灣失意」。

朱立倫說，自由貿易經濟特區的概念很難在一個質詢講完，但不能否認自經區是台灣經濟的大好機會，他批評，太陽花阻擋自經區與服貨貿協議，已讓台灣經濟成長率嚐到苦果，如果時代力量繼續配合民進黨杯葛自經區，只會讓高度依賴自由貿易的台灣經濟，繼續被鎖在原地，動彈不得。

朱立倫指出，自經區是稅負的鬆綁，進口的原料免稅、出口也免稅，生產成本就能降低，貨物競爭力隨之上升；是資金的鬆綁，全世界的資金可以自由進出，招商引資有如源頭活水，帶動投資；是人才的鬆綁，開放國外白領人才的進入、創造更多本地就業機會；是法規的鬆綁，現行法律下無法推動的行業別，可以示範先行；是產業的鬆綁，讓醫療、教育、金融等產業能在區內推出更多創新型態的服務。

朱立倫表示，如果要用簡單的幾句話說明自經區，就是「劃定一個示範區，以優於其他非示範區的開放配套措施，來實踐具有潛力與價值，預料未來將有可觀成長，但現階段還不足以全面開放的經濟活動。」就像是自駕車，國際上大家都認同是趨勢，現階段距離全面開放還需要適應的配套，就可以用特定區域的方式，逐步地跟上腳步、實現可能。

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