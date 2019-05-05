開直播再談發大財 韓國瑜：自經區是高雄脫胎換骨好機會

2019-05-05 17:29

首次上稿 16:35

更新時間 17:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一段時間未曾開直播的高雄市長韓國瑜，今天沒有公開行程，下午3點於臉書直播25分鐘，針對他在議會對自經區的發言爭議，他解釋自經區是高雄脫胎換骨的好機會，但這幾天心情或多或少受影響，尤其漫無止盡的「黑」，他每天要吃退黑激素，但心理不畏懼，會繼續衝刺。

韓國瑜說，很多人說他每天講發大財，太俗氣了，但他為何急著發大財？因為高雄財政已經沒辦法，今年歲出1334億，歲入1270億，短缺快65億，所有支出的經常門高達84％，資本門只能用214億，也就是100塊只能用16塊，是六都最低，加上總負債近3300億。

講發財俗氣？韓國瑜：錢都不是我借的

韓國瑜指出，因此他當市長後，就說要發大財，最需要賺錢，但有人說他俗氣、銅臭味，他其實不想說，這些錢都不是他借的，但他咬緊牙根扛下來，這段時間他跑東南亞、中國、美國，當起超級推銷員，讓全世界華人看到高雄。

韓說，財政困難下，整個台灣重工業60%在高雄，高雄人平均壽命其他六都少1到2歲， 因此他提出「四個一」，第一個要有大機場，其次是希望有自經區。

韓國瑜趁直播講解自經區，就是把所有人才、資金、原材料、產業鬆綁，讓人流、金流、資訊流與全世界接軌，他說，高雄自經區是脫胎換骨的好機會，是一個突破點。

韓國瑜說，至於當時議員問自經區如何鬆綁？他認為應該是分工授權，「議員若為政策質詢，我完全接受，若要為難、刁難市府，會完全沒有力道。」

韓國瑜認為，市長角色是講大方針，自經區是創造一個小新加坡、小香港，如果中央害怕木馬屠城記，試辦也可以，他呼籲，若行政院要在台灣做第一個自經區，拜託放在高雄，讓南台灣經濟活絡起來。

滔滔不絕講政績 鋪路補洞春吶移高雄

他也拜託高雄的立委，不分黨派，仔細思考自經區的好處，希望高雄好、台灣更好。

韓國瑜接著滔滔不絕細數他市政方面4個月的政績，包括鋪了80幾條路，讓市民感受路平專案積極進行，箱涵有1萬多個洞，希望6月底前補起來，後半年還有全球玉山科技協會11月在高雄召開，墾丁春吶第一次移到高雄、兩岸影展也從台北移到高雄。擴大投資方面，包括國巨、台郡、海霸王等公司在高雄投資，工業總會也說要投資1600至2千億。

韓國瑜也提到，5月份將成立青年局，幫助青年創業，目前已經有2千多萬捐款進來。

韓國瑜臉書直播影片：

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