韓國瑜看這邊 聽藍委如何談自經區

2019-05-05 11:13

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜力推自由經濟示範區，高市議員黃捷在議會詢問時，韓國瑜僅跳針回「發大財」，質詢影片昨天瘋傳，協助提出自貿特區條例草案的國民黨立委曾銘宗今在立法院談自經區，批民進黨抹黑，也為韓緩頰，認為條例很複雜，韓不清楚是正常現象。

曾銘宗今早召開記者會，說明國民黨立委在立院提出的自貿特區條例草案，曾銘宗表示，台灣出口產品適用優惠稅率的比率只有9.7%，反觀韓國是64%、新加坡是77%，台灣產品沒辦法跟世界上國家處在相同基礎競爭。

曾銘宗指出，台灣經濟面臨國際經貿被邊緣化、產業結構升級面臨瓶頸、人才外流極為嚴重、長期低薪問題亟待解決等問題，自經區目的就是希望自由化，對外資擴大開放，人員產品自由移動，法規相關措施跟國際接軌 ，並擇比較前瞻性的有發展產性的產業發展，目標就是「貨出去，人進來」，以高效能行政促進流通便捷，提高台灣競爭力，強化國內相關產業跟特區連結，由點到面促進國內產業的全面升級，融入區域經濟整合，創造優質經濟環境，台灣不要再被邊緣化。

曾銘宗認為，他們提出非常好的法案，但民進黨一再抹黑。民進黨批評說成立自經區會「MIC」洗成「MIT」，但有經濟部高層跟他爆料，現在北中南三個科學園區、六港一空的自貿港區、全國各地十個加工出口區，對中國大陸的原物產品99.9%已經可以進口，只有涉及國防機密及科技掌控的產品才沒辦法進口，既然可以進口，有沒有傷害中華民國產業？經濟部要說清楚。

對於租稅優惠是否會不公平，曾銘宗則說，科學園區、自貿港區一樣都有租稅優惠，假設有人質疑這問題，那就要解釋科學園區和自貿港區的優惠是否有問題。

而傷害農業的質疑，曾銘宗坦言，馬政府時期的條文有缺失，這次他的提案已經作修正，如果自貿區農產品加工要銷到國內，必須經農業主管機關核准，農業原物料在自貿區進行製造加工，也必須經過農委會核准。

國民黨立委童惠珍則批評，自經區不是新構想，但民進黨一直把意識形態放入，抹紅抹黑，台灣被邊緣化，政府還不趕快幫台灣廠商解套，民進黨只想抹黑，台灣在政治、經濟上都很危險，希望大家重視，配合韓國瑜。

對於韓國瑜在議會回應議員質詢時跳針，曾銘宗指出，有把條例送給各地方政府，地方政府也有提出回饋意見，高雄市政府的相關幕僚可能沒有把條例給韓看，另一方面該條例非常複雜，韓不是很清楚，不熟也是正常現象。畢竟黃捷可能也不熟，是故意要找碴。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/