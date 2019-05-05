自經區爭議 葉匡時半夜批民代意識形態

2019-05-05 07:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在議會回答「自經區」議題大跳針，靠副市長葉匡時解圍，但葉的回答事後也引發質疑。葉匡時見火愈燒愈大，今天凌晨發文澄清護主，並批評某些民代是意識形態。

葉匡時在議會救火時，提到自經區的資安問題也引發爭議。PTT創辦人杜奕瑾事後提出質疑說，美國矽谷哪個天才高科技人才，可以想出東西在自經區生產，就可以保證百分之百資安安全？他還問現有哪一條法規條件，會造成資訊產品的資安問題？打臉葉匡時的「資安說」，名嘴汪潔民也認為，葉匡時的回答很無腦。

葉匡時今天凌晨發文澄清，他不講「自經區」，而是正名「自貿區」，強調韓國瑜自貿區的基本概念，就是「經濟沙盒」的概念，希望高雄能夠有個經濟特區，可以更自由化、更國際化、更前瞻性的來引導高雄的產業轉型。

葉匡時更批評高雄某些民代，受制於意識形態，硬是要把自貿區想成中國要木馬屠城的特區。

他說，前陣子市議會施政質詢時，韓國瑜已說過自貿區的重要工作是讓人流、物流、金流、法規鬆綁，但市議會兩岸小組工作專案報告中，幾位議員又一再對自貿區提出質疑，韓市長及他答覆重點在「人流、物流、法規鬆綁」等方向，但這問題卻被一再重複質詢，真是無奈。

葉匡時又為自己解釋說，他為了讓議員理解自貿區，不會成為中國的製造特區，於是舉例說自貿區內可以有「資安製造特區」等等。

網友留言兩極，有人贊同說：「這些議員是藉著意識形態來找碴，他們不讓高雄進步發大財，以便可以見針插縫」，有人則批說「笑死，韓市長質詢時怎麼回答不出來，只會跳針發大財？」

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