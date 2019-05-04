不只韓國瑜跳針…副市長答詢也鬼打牆 網酸：草包大集合

2019-05-04 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日在議會備詢時，被時代力量議員黃捷問及自經區的問題，不斷跳針回應「高雄發大財」，讓黃捷崩潰翻白眼。而副市長葉匡時接棒代打的回答，似乎沒有比較好，讓黃捷聽完倒抽一口氣，直批「實在講得太抽象，民眾都聽不懂！」

黃捷質詢高韓國瑜所謂自經區的具體內容，他卻不斷跳針說要高雄「發大財」，讓黃捷聽了大翻白眼，相當無奈，大嘆「市長，你真的懂自經區嗎？」只好由副市長葉匡時代打回答。沒想到黃捷詢問「大陸人民來台是否可以申請商業居留」這項問題時，葉匡時似乎搞不清楚狀況，回應「這不是重點，重點是法規的鬆綁，我們的重點不是政治問題，是怎麼讓高雄往下一個世紀去走」，還強調高雄沒有法規制定的權力，因為權力屬於中央，「我們只是要把想法、概念向中央提出來」。

針對葉匡時的回應，黃捷再追問，「那你們的想法裡面有討論到我寫的這條嗎？」沒想到葉匡時似乎搞不清楚狀況，反問「什麼？哪一條」，黃捷立刻指出「馬政府寫的這條 （大陸人民來台是否可以申請商業居留）」，但葉匡時卻鬼打牆般回說，「我們現在並沒討論到這個問題，我們現在還是強調重點是，讓人流能夠……尤其是高階的、白領階級的人，可以在台灣能夠有更好的工作條件，這裡面不只包含中國，也有包含歐美……」。

黃捷接著說，希望到時收到市府的說帖時，馬政府當時的版本也納進去討論，哪些會採納，哪些不會，但葉匡時卻說，不應該在說帖上談法條，他認為大家在觀念上溝通清楚後，再去看法條。黃捷聽聞怒回，「這樣就有點奇怪了！我們的方式是要透過法條去實踐，所以法條上面就會寫的清清楚楚，我們要的是什麼，我們不要的是什麼，現在我拿法條問你們，你們又說不要管法條，那到底要！什！麼！」

眼見黃捷語氣加重，葉匡時只好回說，「我們會在說帖上講得很清楚……」，此時黃捷努力克服這些跳針鬼打牆的回應，倒抽了一口氣，回應「好，謝謝副市長，你們實在講得太抽象了，民眾都聽不懂！」

有網友在PTT分享葉匡時與黃捷的問答影片，感嘆「我怎麼覺得含總自經區一直說發大財已經很...無厘頭了.....連高雄市副市長葉匡時也在無厘頭.....我看含總不懂自經區就算了，連副市長都不懂自經區...還一直要中央開放自經區...這是三小R（啊）」。

其他網友則狂酸，「葉也是亂答一通 只是他至少表現認真幹話的態度 韓是完全不懂還很不屑才讓人生氣」、「沒救了 草包大集合」、「國民黨的日常」、「整個市政府沒人知道」、「KMT一貫態度就是 窮台 困台 賣台 其他都是包裝」。

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