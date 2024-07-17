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台灣大哥大持續發送超額頻譜 NCC開罰300萬元

台灣大哥大。（資料照）

台灣大哥大。（資料照）

2024/07/17 16:39

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣大哥大與台灣之星去年底正式合併，但台灣大哥大卻未繳回超額頻譜，並繼續發射訊號。國家通訊傳播委員會（NCC）上週已決議對台灣大哥大處30萬元怠金，由於台灣大哥大仍持續發送超額頻譜，不符網路設置計畫，NCC今決議再開罰300萬元。

台灣大哥大在合併案後，1GHz以下頻段總頻譜超過10MHz，超額頻譜已在今年6月30日到期，NCC在6月駁回台灣大哥大展延履約申請，要求將頻段自主繳回、交換或轉讓。若台灣大哥大逾期未繳回頻譜須繳30萬元怠金；7月後仍持有超額頻譜並發射訊號，可開罰50萬至500萬元罰鍰。

由於台灣大哥大逾期未繳回頻譜，NCC上週決議將課30萬元怠金，NCC平台事業管理處科長廖敏全表示，最快今天發文通知要求5日內改善。

至於台灣大哥大持有超額頻譜並發射訊號部分，NCC主秘黃文哲表示，NCC上週已經發文要求台灣大哥大在3天內限期改善，NCC這2天也在各地調查台灣大哥大停止發射情況，但僅有離島地區停止發射，台灣本島仍在持續發射超額頻譜，因此會開罰300萬元，處罰函最快今天發出。黃文哲表示，若業者遲未履行行政處分，NCC可以繼續處以怠金。

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