韓總嗆嘉縣長自己去搶訂單 他酸爆：知道他們茶超難買嗎？

2019-04-05 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕前立委賴坤成日前在政論節目爆料，高雄市長韓國瑜在北農總經理任內說要賣阿里山等茶葉兩萬盒，結果只賣出1700多盒；韓國瑜回應說，這是茶葉有農藥、混茶問題，還怒嗆「你嘉義縣長應該自己帶阿里山茶農去搶訂單」。對此，一名網友發文諷刺說，「韓國瑜還真的嗆對了」，因為「今年阿里山茶超級難搶」，「翁章梁不用自己帶茶農去搶訂單，阿里山茶賣到嚇嚇叫」！

一名網友4日在PTT上發文說，前幾天梅山農會還跟他講比賽茶半斤1罐、一盒兩罐2400有貨，結果「根本唬爛，全部賣光光，到底誰暗槓扣打，還好我有拜託老司機，幫我留一些」；接著他還說，「連冠軍茶半斤3萬，也是被搶光，冠軍茶有20斤耶，怎麼可能沒了？茶農現收120萬捏，芭樂要種多久」？

這名網友也開玩笑說，「嘉義縣長翁章梁不用出來負責嗎？哪有人這樣做生意？要買還要透過有認識的茶行預購，要不然就是要拜託農會，還是要帶翁章梁縣長來才買的到？常常一句賣光了，這樣就是負責嗎？」

最後網友也狠嗆，「嘉義縣是農業大縣，農業產值屌打高雄市，翁章梁不用自己帶茶農去搶訂單，阿里山茶賣到嚇嚇叫，韓國瑜卻自己要帶嘉義縣前副縣長去搶訂單，結果高雄芭樂、香蕉都低價，說中國外銷多旺，怎麼價格都破盤？農民如果要靠中國政治訂單發財，結局一定賠死，就算有賺錢一定是商人，不會是農民」。

對此，其他網友也留言說，「你以為韓粉聽得懂嗎」、「韓不要幫忙賣 拜託 只會幫倒忙」、「推啦 實話講出來 韓只會騙」、「韓粉別再白癡無腦說農藥殘留了，到時連茶葉都滯銷，您們的韓總可不只跌下神壇那麼簡單」、「你這樣...韓導怎麼繼續演」。

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