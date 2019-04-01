農藥殘留影響茶葉出口？ 立委要韓國瑜別推責任

2019-04-01 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前指稱，阿里山高山茶因農藥殘留問題，原簽訂銷往中國1萬盒，最後只賣出700盒；此言一出，引發嘉義縣產茶區各農會抗議，嘉義縣長翁章梁也出面捍衛茶農；立法院民進黨團今召開記者會，批評韓傷害台灣品牌，應說明清楚當初他是跟誰買茶，不要賣不出去就把責任推給茶農。

立院民進黨團今召開「台灣品牌，不容傷害」記者會，與會者包括民進黨立委陳明文、蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆、劉世芳。

陳明文表示，台灣品牌不容傷害，阿里山高山茶品牌在10幾年來，在嘉義所有茶農、鄉親共同經營下，已讓所有愛好茶的消費者有信心，「阿里山出好茶，世界第一等」，如今卻因韓國瑜的一句話，幾乎毀掉此品牌；茶葉要出口絕對必須經過農藥檢測，請韓說清楚當初是跟誰買的，不要把責任推給茶農。

蔡易餘指出，韓市長不負責任傷害辛苦建立的台灣品牌，當時韓是北農總經理，不進正當茶葉，卻拿經銷商提供可能不好的茶葉，嘉義縣長昨為捍衛茶農挺身而出，結果韓竟批判翁縣長，質疑翁替農民做了什麼；蔡強調，翁縣長做的事情有目共睹，請韓市長說明清楚，「你所簽的MOU訂單，供應商是誰？」

陳亭妃強調，「政治絕對不能傷害台灣品牌」，品牌建立何等困難，卻被政治操作傷害，去年台灣農產品出口創20年新高，達54.7億美元，大家努力在做，不是用包裝，而是實質一步一腳印，去吸引所有的訂單，但卻有人因政治傷害台灣品牌，我們不捨，不忍，希望不懂農業卻企圖傷害農業的人，請適可而止。

賴瑞隆說，中國有其政治目的，很多契約沒有達到實際上的效果，虱目魚即是典型案例，政治契約最後往往會讓農產品付出慘痛代價，且持續再發生，簽MOU沒有實際效力，中國政治訂單本來就存在高度風險，無法兌現時卻反過來指責台灣農民，造成二度傷害，這點我們無法接受。

劉世芳表示，MOU跟訂單不一樣，韓出訪中國及港澳期間簽了這麼多，但一定要轉換成真正的農產品才能出口，才真正能讓台灣農民賺大錢，到目前為止我們沒有看到；可以拚經濟、拚外銷市場，但不要傷害台灣農民。

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