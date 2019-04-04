茶葉賣不出去怪經銷商？他轟韓國瑜：不罵中國卸責台灣人

2019-04-04 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成日前在臉書爆料，表示高雄市長韓國瑜在北農期間與中國簽下MOU，對方說好要採購高級茶葉1萬盒，日前賴坤成又上節目更正，是梨山茶跟阿里山茶各1萬盒，所以MOU總共是2萬盒，最後買不到700盒，痛批韓國瑜最後把責任推給農民，「這是栽贓，很惡質啦」；也讓網友看了不滿怒斥「胳膊向外彎把責任推給台灣人」。

賴坤成4月1日在三立政論節目《54新觀點》中，出示北農跟水中仙公司的承銷明細表，2014年1月25日還沒有簽約，先試喝200盒，覺得還不錯，2月24日簽了MOU，說是打算採購「梨山茶跟阿里山茶各1萬盒，所以總共是2萬盒」。

賴坤成表示，對方沒買到2萬盒，依照韓國瑜的說詞責任是在我方，因為我們有農藥，有農藥殘留，還有混茶的這個問題；他大呼「這夭壽，這大誌大條了」！他表示，茶葉根本就沒有農藥殘留和混茶的問題，甚至對方根本沒要求過要做農藥檢測，是因為中國買主要求先交貨，等貨賣出去再付錢，這種無理的要求才會造成這筆單不了了之。

賴坤成也痛批韓國瑜：「你自己好大喜功，簽了這一個MOU，達不到目標沒人會去怪你，但你現在把他推到農民，說是經銷商，說是農藥的問題，說是混茶問題，這是栽贓，這很惡質啦！」

對此，也有網友整理了韓國瑜對於此事的說詞，在PTT發文表示，雖然來賓爆料不一定對，但是有3個質疑點讓韓導無法面對。一、韓導的說法變來變去，原先說是農藥原因激怒茶農，後來又改口是經銷商問題，一翻兩瞪眼的東西說法還能改來改去，是不是在說謊？二、韓導始終拿不出文件證明是我方茶葉出問題，相關人士也沒聽過這樣的說法；三、如果是我方茶葉早有問題、怎麼會在MOU期限最後一天還下單？這點完全破解農藥混茶說。

網友也在結論表示，「韓導現在MOU簽很大而且幾乎是和中國簽的，既怕自己這件事被拆穿沒面子又怕得罪中國不敢指責中方跳票，最後選擇胳膊向外彎把責任推給台灣人 拿台灣茶業開刀」，他也痛斥「人家辛苦種茶，你為了自己就抹黑，這種無賴又舔共的政客還真無恥」。

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