信望愛智能中心星空包上市 喜憨兒開心走秀

2019-05-10 14:18

〔記者張軒哲／台中報導〕信望愛智能發展中心今日發表邁入第十年的環保包「星空包」，今年星空包由學員小鈞的畫作製作，即日起，凡捐款1000元以上支持心智障礙專業服務，即可獲贈廠商公益捐助的「星空包」，並將撥出8萬元做為「小鈞」持續學畫的經費。

信望愛中心今天在潭子舉辦服務成果展暨「星空包」發表會，除了有心智障礙學員表演練習已久的勁歌熱舞，還以走秀方式展示9款不同主題的環保包，今年第十款環保包「星空包」的創作學員「小鈞」也特別送上手工皂花束，感謝一路支持他學畫的老師和媽媽。市議員徐瑄灃也親自到場力挺。

信望愛智能發展中心成立26年，服務的心智障礙者超過上萬名，宇程紡織有限公司為幫助中心募款，連續10年都固定捐助數百個公益環保包，作為公益贈品，贈送給愛心捐款人；為展現心智障礙者的創作，及吸引捐助者持續捐款支持，歷年信望愛環保包呈現不同學員之主題畫作，今年環保包還特別找回10年前第一位環保包創作學員「小鈞」的畫作製作成「星空包」。

台中市政府社會局廖宗侯主秘以代言人身份出席，他表示，信望愛中心是前台中縣第一個立案的身障機構，26年來，因應身心障礙者及其家庭的需求，提供各項專業服務，優質服務深獲家長肯定，政府評鑑均獲「優等」，但好的服務需要足夠的經費做支應，希望社會大眾能夠共襄盛舉，一起捐款幫助身心障礙者走出障礙困境，迎向美好希望。

一份公益、兩份守護，信望愛中心因著特殊需求的孩子而存在，即日起，凡捐款1000元以上支持信望愛中心身障專業服務，即贈送乙只｢星空包｣，限量800只，贈完為止。

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