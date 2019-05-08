搶攻春遊最後補助 飯店業者6月前房價下殺2折

2019-05-08 17:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局4月推出春遊專案，傳出部分縣市申請額度已滿，有飯店業者表示，今年政府祭出春遊補助吸引許多國人在國內旅遊，加上宜蘭市政府也加碼補助，今年5月飯店住房率就高達8成5，較去年成長超過1成；為搶攻6月以前春遊最後補助，包括福容大飯店、悅川酒店旅展期間都祭出房價最低2折優惠，盼延續國旅熱潮。

今年上半年最大旅展2019台北國際觀光博覽會5月17到20日將在台北世貿一館登場。台北市旅行公會理事長吳志健表示，今年旅展吸引超過500個國內外品牌、近1200多名業者參加，預估今年參展將突破30萬人次。

觀光局今年4月祭出春遊專案，時間只到今年6月底，不少業者為搶搭這波國旅風潮，推出超低價格優惠。

福容大飯店表示，春遊專案上路，住宿旅客確實有增加，因此今年旅展特別推出3000元有找的聯合住宿券，下殺2折；宜蘭悅川酒店總經理王武德表示，今年5月住房率達8成5，較去年成長1成5，許多旅客都是因為春遊補助來的，而從去年12月的暖冬政策到現在的春遊，平均住房率提升1成5，補助對於淡季確實有效果。

悅川酒店今年旅展主打親子客群，推出3天2夜住宿專案，旅展價下殺2.4折，號稱是今年釋出的最低價格。

每年旅展詢問度最高的飯店餐券，業者今年也端出超殺優惠，台北美福大飯店平日下午餐券買5送1，下殺58折，平均每人只要600元，還能享受今年5月新推出的印度佳餚；台北圓山大飯店松鶴午餐雙人券祭出6.1折折扣，旅展價1500元有找；每年吸引民眾大排長龍的台北君悅酒店凱菲屋，旅展聯合優惠券下殺6.7折。

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