快來屏東春遊！ 加碼抽百萬休旅車

2019-04-30 12:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕交通部觀光局推出春遊專案補助刺激國內觀光，屏東縣政府也攜手業者加碼迎賓，只要從明天（5月1日）至6月30日間到屏東旅遊住宿，除了觀光局的補助優惠外，當地部分業者也加碼提供優惠，旅客還可拿到縣府贈送的「屏安福袋」伴手禮，更有機會將價值百萬元的休旅車開回家。

屏縣府今天（30日）宣布針對今年春遊補助的加碼措施，全力搶攻春遊市場。縣府交通旅遊處指出，交通部觀光局春遊專案為4月至6月期間，自由行旅客週日至週四入住合法飯店民宿，每房現折500元；18至40歲青年自由行入住經典小鎮、離島合法民宿，再各享1次500元住宿優惠。

縣府則自5月起至6月底止，加碼贈送1萬9千個「屏安福袋」，內含充滿屏東在地特色的精美好禮，以及一張摸彩券。摸彩獎品包括一輛價值百萬的休旅車和環保電動車gogoro等許多大獎。凡符合春遊補助規定的國內遊客（外國人不適用）均可獲得福袋1個，送完為止。

副縣長吳麗雪指出，國境之南的屏東人，和南部太陽一樣熱情，在這次春遊補助活動中，屏東旅宿業者也熱情贊助，如有業者提出加碼每房每晚再現折500元，其他還有超過30家旅宿業者加碼每房每晚再折300元。東港地區則有12家旅宿業者以加贈特產伴手禮方式迎賓，贈送包含鮪魚鬆蛋捲、芒果乾、鮪魚肉乾等，價值超過千元的在地特產品，歡迎全國民眾把握機會感受屏東的熱情魅力。

交通旅遊處表示，屏東縣有包括恆春、東港、竹田的經典／客庄小鎮，還有離島小琉球，都符合這次春遊補助條件，來一趟屏東，就能遊遍經典、客庄小鎮和離島，體驗多樣地方風情。

因政府補助經費有限，名額也有限制，因此補助經費用完後，活動即會停止。歡迎全省各地遊客到屏東一遊。更多業者好康隨時更新，詳請請盯緊屏東縣交通旅遊局網站春遊補助專頁查詢。

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