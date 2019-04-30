宜蘭春遊加碼推住宿憑證 5月起每房加500抵消費

2019-04-30 21:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕交通部觀光局推出「春遊旅遊專案」，宜蘭縣政府配合方案加碼，5月1日至6月底推出住宿憑證，每房補助500元，憑證可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族等購物消費，但不能折抵現金；觀光工廠業者說，希望憑證促進消費

觀光局今年4至6月推出春遊專案，自由行部分補助宜蘭2400萬元，每週一至週四入住合作旅宿，每房折抵房價500元；團客部分補助800萬元，每團3萬為限，計畫補助經費用完就結束。

另外，縣市政府加碼部分，觀光局另補助10萬元，縣府從5月1日至6月底，推出「住宿憑證」，申請春遊補助的民眾，每房可額外再獲得500元，憑證可至合作的觀光工廠、休閒農場等購物，直接折抵消費金額，如同「消費券」概念，總計有二萬個名額。

縣府工商旅遊處表示，宜蘭縣合法旅宿約有1500家，春遊補助共有844家加入，至於消費憑證的業者，含休閒農場、觀光工廠、博物館家族等，共有139間業者，合作業者都公布在網站「宜蘭春遊補助專區。」

不過，住宿憑證僅限單次使用，若在單一觀光工廠消費未滿500元，餘額無法折抵現金，也不能再拿至其它合作業者使用。

除住房補助外，若18至40歲青年入住經典小鎮（頭城、宜蘭市）民宿，可再獲加碼補助500元，滿額即停止受理補助申請。

縣長林姿妙今出席春遊補助記者會，她表示，40歲以下青年，來宜蘭入住、旅遊，含憑證在內，每房最高可獲1500元補助，希望藉此增加宜蘭觀光消費，促進地方繁榮。

宜蘭縣觀光工廠發展協會總幹事、博士鴨總經理林政德說，憑證可直接折抵消費，對消費者是一大福音，希望遊客多至宜蘭旅遊、消費。

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