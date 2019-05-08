春遊補助餘額資訊13日上線 觀光局每週一中午定時更新

2019-05-08 11:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局春遊專案上路1個多月，日前有立委反映，部分縣市申請踴躍，但因為資訊揭露，導致旅行社、業者頻頻撲空。觀光局今天表示，下週一起將在春遊專區網頁公布各縣市春遊團體旅遊、自由行補助剩餘額度，未來將每週一中午12點更新最新資訊，供民眾查詢。

立委李昆澤日前在立法院質詢時表示，部分縣市團體旅遊額度已用光，但許多民眾及旅行社仍不知情，頻頻撲空，要求觀光局做資訊揭露。

觀光局表示，已要求各縣市提供補助額度使用情形，目前正在陸續搜集資料，預計下週一起將在春遊專區網頁公布各縣市團體旅遊及自由行可申請的剩餘額度，並在每週一中午12點滾動更新。

觀光局也說，包括新竹縣市、南投縣、彰化縣、台南市、宜蘭縣及花蓮縣等7縣市的團遊補助採預約登記，當預約額滿，官網的剩餘額度就會顯示為零，但不表示經費用完，觀光局採每週滾動式更新，若有預約卻未使用的額度就會立即顯示。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/