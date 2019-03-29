春遊完整補助看這裡！各縣市祭出名車、機票吸睛

2019-03-29 15:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕春遊補助4月將上路，交通部觀光局今彙整公布各縣市政府春遊專案配套內容，包括「自由行住宿優惠」、「團體旅遊優惠」及「縣市政府觀光優惠活動」等方向多管齊下，各縣市紛祭出名車、機票、總統套房、消費券等好禮攬客。

觀光局表示，本次「春遊專案」首次以中央和地方跨域合作方式辦理，透過各縣市政府盤點在地觀光資源、研提觀光活動，並由觀光局整合行銷及露出，期盼能為各縣市政府帶來旅遊人潮，並鼓勵國人把握春暖花開的旅遊好時節，呼朋引伴作伙相揪春遊趣。

在自由行住宿優惠方面，民眾可至「108年度春遊住宿優惠活動」網站瞭解各地情形。如花蓮就推出抽總統套房好康，金門端出消費券，各縣市都有高額好禮，台南市祭出「台南到大阪」、「台南到香港」來回機票，嘉義市還開出百萬名車。

在團體旅遊優惠方面，觀光局提醒，可依各縣市政府公布之獎助規定，選擇參加合法旅行社辦理之國內旅遊團，或請合法旅行社協助安排2天1夜以上含40小鎮之在地旅遊行程。部分縣市政府不但將贈送團體旅客地方特色伴手禮或加碼體驗活動，離島（金門縣、連江縣或澎湖縣）還有企業員工加碼上限5萬元之優惠。

除了好禮外，觀光新鮮度也很重要，縣市政府也推出觀光優惠活動，觀光局說，各縣市所提內容，不論想要前往戶外賞花泡湯、踏青健走，抑或想來場充滿人文知性的小鎮漫遊或城市探索，皆能適時適地找到最具在地特色的觀光活動，來一場難忘的深度體驗之旅。

觀光局並說，本次各縣市政府實施春遊專案之內容、期程及優惠，可供民眾配套多元選擇，國人除可逕至「觀光資訊網」查詢外，亦可下載觀光局提供之懶人包參考，或逕洽各縣市政府窗口詢問。

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