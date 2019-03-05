第2季國旅淡？ 業者打臉觀光局：4到6月逢「3大旺」

2019-03-05 20:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天公布春遊專案，觀光局長周永暉表示，4到6月是國人在國內旅遊次數僅1.85次，相對其他季節來說是「淡季」，盼透過春遊方案活絡國民旅遊。不過，旅遊業表示，4到6月正值國旅3大旺，第1旺是進香團、第2旺是獎勵旅遊、第3旺則是入境旅遊，痛批觀光局的「淡季說」是不了解產業樣態。

知名旅行社副理說，以國內旅遊來說，1和3月確實是較淡的季節，因此過去的暖冬補助還有名目，但4到6月對旅行業來說，絕對不是淡季。首先，4到6月逢媽祖生日，各地進香團絡繹不絕，是一大旺季；第2旺是獎勵旅遊，每年4到6月、9到12月都是企業獎勵旅遊季節；而4到6月也恰好是日本黃金週和中國五一長假，入境旅遊市場熱鬧是第3旺季。

這名業者說，一年當中只有4到6月會發生遊覽車缺車的情況，期間價格也會提高1到3成，會說這期間是淡季的，顯然不夠了解產業樣態。

據觀光局106年調查指出，全年國人在國內平均旅遊次數為8.7次，第1季到第4季分別為2.59次、1.87次、2.09次、2.15次，第2季相對來說確實較淡。

有不具名的業者反駁說，觀光局的數據綜合團客和散客旅遊次數，當然相對較淡，但若以企業機關團體出遊來說，卻是大旺季。這名業者直言，觀光局把自己搞成「補助工具局」，用大撒幣的方式把市場弄得亂七八糟，全世界沒有一個國家這樣搞的，政府該做的是把旅遊環境軟硬體提升，而不是拿納稅人的錢去亂燒。

DoMo集團執行長李奇嶽說，以DoMo旗下的宜蘭館來說，確實感受到兩波暖冬補助的效益，前年11、12月住房僅2到3成，去年提升至9成左右，但是前面兩波補助這麼強勁，如今春遊專案沒有新的刺激，他認為無論民眾和業者的胃口都已被養大，持續性補助並非長久之計。

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