噹噹噹半小時！桃園內壢平交道成串故障 車流一度回堵

桃園內壢沿線平交道號誌故障，等了半小時不見火車通過。（取材「內壢大小事」臉書專頁）

2024/04/08 06:50

首次上稿 04-07 23:46

更新時間 04-08 06:50

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵西部幹線桃園市鄰近內壢車站往北的平交道，昨（7日）晚8點許發生號誌故障、柵欄停擺，包括興仁、遠東、內壢南、自立等平交道整個故障，許多車輛停在平交道前一直聽著「噹噹噹」聲卻無奈，中壢警分局獲報緊急調派沿線內壢、文化和自強派出所員警協助疏導車輛繞道到附近的普忠地下道通行，避免誤闖發生危險。

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台鐵公司昨晚說明，昨晚8點05分內壢車站上、下行出發號誌發生故障，經電務單位查修於晚上8點35分修復，恢復正常行車。此事件共影響16列次、369分以及影響內壢站南、北至少各3處平交道。

只是突來的平交道號誌故障，而且是沿線都故障，讓欲通過平交道趕著回家的用路人等待頗長時間卻不知怎麼了，因平交道柵欄放下，兩端汽機車甚至連省道中華路車流被塞車了。

有網友在「內壢大小事」臉書社群PO文「 遠東路平交道已經卡30分鐘以上」及「 內壢路段從前站到後站的平交道都壞掉了，卡在這邊半個多小時都過不去 ，要從普忠路的地下道過去，才有辦法到後站喔」，引起網友議論，同時感謝派出所員警協助疏導車流，不再卡在平交道前動彈不得。

桃園內壢沿線平交道號誌故障。（取材「內壢大小事」臉書專頁）

桃園內壢7日晚間多處平交道號誌故障，塞車半小時動彈不得。（取材「內壢大小事」臉書專頁）

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