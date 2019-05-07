端午連假國道0-5點免收費 28塞車「地雷路段」看這裡

2019-05-07 17:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年端午節僅有3天連續假期，交通部高速公路局檢視歷年端午節連假交通狀況，車流多為旅遊旅次，並以短途居多，這次端午連假若天氣良好，預期國5及西部國道北部路段會發生壅塞情形；預期3天假期中的尖峰時段，共有28處重點壅塞路段，行車時間會是平時3倍至7倍。因此，今年疏運措施重點以0-5點夜間免收費、國5高乘載管制、國1及國3部分匝道封閉為主。

高公局說，6月7日連假首日國道車流以南下為主，預估南下交通量會達66百萬車公里，是平日的1.5倍之多。當天上午6點至下午4點共有5處南下重點壅塞路段，行車時間是平常的4倍至5倍，包含國1楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽統；國3三鶯─關西、烏日─霧峰；國5南港統─坪林。

高公局說，今年疏運措施有考量假期間天候應變，國中、高中各級考試時程、國道沿線各縣市政府舉辦龍舟賽事，及國道沿線遊樂區舉辦優惠活動，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。收費措施方面，國道全線採單一費率，小型車每公里0.9元，無每日20公里免費里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日凌晨0至5點國道全線暫停收費。

國5端午連假同樣會實施入口高乘載管制，包含6月7日、8日上午7點至12點，南港系統─坪林間南下入口，6月8日、9日下午2點至晚間9點，蘇澳─頭城北上匝道等；另外，國5北上高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉方面，6月7日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下匝道；6月8日全天封閉國1埔鹽系統南下匝道、國1虎尾及埔鹽系統、國3竹南北上匝道；6月9日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上匝道。

另外，端午連假期間除了現有開放路肩措施照常實施，每日將增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。入口匝道儀控方面，會針對重點交流道國1五股、機場系統、湖口、竹北南下匝道，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北上匝道；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南下匝道，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北上匝道採嚴格匝道儀控管制。國5機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩，供大客車通行並啟動主線儀控。

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