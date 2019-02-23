高公局要求改採「三段式費率」未付錢 遠通電收提告獲賠上億

2019-02-23 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕遠通電收原與高公局簽約約定，高速公路電子收費採「一段式費率」方式；但遠通認為，高公局後來要求改採「三段式費率」系統方式收費，導致公司需委外開發系統並增購相關設備，高公局卻又不願負擔費用，因此提告請求給付1億2015萬餘元。台北地院今公布判決書，認定雙方已透過合約約定「若乙方（遠通電收）因甲方（高公局）之指示而增加應支出之費用，甲方應補償之」，因此判高公局應如數賠償，仍可上訴。

遠通電收指出，2007年8月22日，遠通與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，由遠通電收負責建置並營運高速公路電子收費系統，同時須負責維護或行銷服務等。

高公局2012年6月中在「研商『遠通電收公司建置之電子收費系統因應未來國道計程階段通行費綠』／系統功能配合」會議中，指示遠通須將原本「一段式費率（指計程）」改採「三段式費率」方式收費，即「優惠里程」、「標準費率」與「長途折扣費率」。

但遠通認為，高公局要求已超出契約工作範圍，且公司必須額外委請其他廠商開發系統並增添相關設備，高公局卻又不願意負擔開發費1億2015萬2376元，提告請求給付。

高公局辯稱，契約已約定「三段式費率」屬於遠通工作範圍，且未在2012年6月的會議中指示遠通變更工作，是遠通自行提出；此外，假使「三段式費率」確實非遠通工作範圍，遠通也應提出系統變更所需花費之具體金額為何，卻未提出，因此請求駁回。

法官審理後依據原契約認定，雙方已明文約定「本契約簽訂後，甲方（高公局）得因公共利益之考量，指示乙方（遠通電收）變更工作範圍內容，乙方應配合辦理。若乙方因甲方之指示而增加應支出之費用，甲方應補償之。」因此，高公局需照價給付1億2015萬2376元。

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