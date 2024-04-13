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假藉麒麟潭賞螢偷釣魚蝦 南投警、鹿谷公所、社區3方加強巡查

南投縣鹿谷鄉麒麟潭魚型活動廣場，係潭區景觀再造的一大特色，整體環境也予人有煥然一新之感。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉麒麟潭魚型活動廣場，係潭區景觀再造的一大特色，整體環境也予人有煥然一新之感。（記者謝介裕攝）

2024/04/13 15:25

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著賞螢季到來，南投縣鹿谷鄉麒麟潭假藉賞螢之機偷釣魚蝦的亂象，近期有死灰復燃之勢，鹿谷公所特別與警方、社區發展協會達成加強巡邏共識，並在潭邊懸掛紅布條公告注意事項，違者，將依法究辦。

鹿谷鄉「麒麟潭」是溪頭旅遊軸線上的知名景點，惟因潭區設施老舊，縣府向中央爭取「觀光前瞻建設計畫—魅力旅遊據點營造」計畫下，不但透過水上步道串聯約1300公尺的環潭人行賞景兼自行車騎乘步道，並設置魚型活動廣場、賞螢步道、親水平台等設施，於去年完工啟用後，也立即成為地方觀光的一大亮點。

惟近日公所頻接獲在地民眾陳情，指有部分外來遊客，在傍晚賞螢活動未開始前，便涉嫌拿著釣竿在麒麟潭區來回偷釣魚蝦，尤其是台灣原生種奇力魚在日月潭遭到魚虎、紅魔鬼等外來種肆虐，好不容易才在麒麟潭復育成功，盼公所能設法遏止，以免多年來的保育心血受影響。

鹿谷公所表示，麒麟潭目前不再僅止於灌溉功能，也是地方重要的觀光指標，但想不到3年前獲平息的偷釣問題，如今又再度出現，更令公所不敢掉以輕心，也再度於潭區掛上紅布條公告嚴禁釣魚、毒魚、電魚、網魚等破壞麒麟潭生態之任何捕魚活動，違者，將依漁業法相關規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，進而共同珍惜這得來不易的美景及生態資源。

南投縣鹿谷鄉公所在麒麟潭邊懸掛紅布條呼籲民眾維護生態環境，違者將依法究辦。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉公所在麒麟潭邊懸掛紅布條呼籲民眾維護生態環境，違者將依法究辦。（記者謝介裕攝）

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