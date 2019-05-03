南鐵地下化今開拆地上戶 因「一口井」暫時卡住

2019-05-03 08:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化工程今日執行強制拆除，原本表定早上7點10分進場開拆，但是因為有民眾通報該處有一口古井，拆除工程暫緩，尚待市府邀文資專家會勘評估對策後，再進行開拆。

首拆户屋主張先生表示，公權力怎麼可以凌駕法律？行政訴訟還沒有完成，政府怎麼可以強拆人民土地 ？這是祖先留下來的百年土地，裡面還有一囗古井，他也可以理解這是國家交通建設，公務員也有他們執行公務的苦衷，所以他理性堅決反對，將繼續走法律訴訟，不論是高架或地下化，拆了房子，建設完成後，「我不要錢，還我土地就好」。

該戶約有20多坪，他與另位親友共有，張先生說，每坪以30多萬元徵收，他的部份土地徵收費約400萬元，拆遷補償約90萬元，但他不同意拆，也未簽具領補償費，只希望政府還他土地。

交通部鐵道局表示，南鐵地下化用地徵收案已奉內政部核准徵收，徵收法定程序已完備，台南市政府配合進行公告、補償費發放及存入保管專戶等相關程序。

交通部鐵道局表示，部分土地及建物之所有權人不願配合拆遷，向高雄高等行政法院提起撤銷訴訟，並提出停止執行之聲請。但高雄高等行政法院已於今（2019）年1月21日做成判斷，駁回有關停止執行之聲請。聲請人雖立即提起抗告，最高行政法院則也在今年3月29日以今年裁字第551號裁定，確定駁回聲請人之抗告。

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