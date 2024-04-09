桃園「真善美」服務憨兒25年 辦公益特展分享照顧點滴

真善美社會福利基金會辦理公益特展，藝人王瞳（中）邀霸氣樂團成員一同到場支持。（記者李容萍攝）

2024/04/09 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市真善美社會福利基金會，服務心智障礙者屆滿25年，今（9日）起至28日在中原文創園區4號倉庫，辦理「請擁抱我的不完美」公益特展，分享照顧以及與心智障礙者的相處之道。

特展開幕力邀7年前曾出席基金會公益活動的「霸氣樂團」，由藝人王瞳領軍，有主唱于浩威、吉他手阿修羅、貝斯手樂咖、鼓手小頭，開場就帶來好聽的歌曲，王瞳表示，這份公益緣份很特別，最近有看到真善美讓憨兒陳立和林曉培合作出專輯，基金會很用心，會用心發掘憨兒身上的優點，而霸氣樂團創團的宗旨，就是用音樂來做愛心，將更多資源串起來。

請繼續往下閱讀...

在特展擔任助理導覽員的憨兒小貞今年40歲，到真善美家園接受服務已17年，早期曾在洗車場擔任洗車員，由於年紀慢慢大了，目前轉銜至壢小故事森林擔任銷售小店長，小貞特別喜歡手作還會串珠手環、項鍊，每年真善美母親節義賣花朵更是她特有的成就，不但27秒能完成一朵花，這次特展小貞也期待大家來找她，一起折手工玫瑰花。

27歲憨兒陳立5年前來到真善美家園，不愛說話、不喜歡團體生活，輔導老師發現他喜歡彈琴，從琴聲中獲得掌聲時，就會看到他的笑容，後來開始學習清潔工作，目前已經能走入人群，更在壢小故事森林負責清潔工作，去年底與藝人林曉培合發音樂專輯，更獲得企業邀約演出，這次特展也有他的音樂專輯義賣。

真善美基金會執行董事胡川安表示，基金會服務幫助憨兒從生活自理學習、讓憨兒走進社會、有表演天份的憨兒站上舞台、年長的憨兒獲得妥善的照顧，這些不只是真善美使命和努力，更是捐款人的成就，希望透過行動倡議，讓更多人對身心障礙者家庭，有更多的了解與肯定。

憨兒小貞（左）指導藝人王瞳（中）如何折手工玫瑰花。（記者李容萍攝）

真善美社會福利基金會於中原文創園區辦理公益特展，藝人王瞳（前左5）邀霸氣樂團成員到場支持。（記者李容萍攝）

桃園真善美基金會辦「請擁抱我的不完美」公益特展。（記者李容萍攝）

真善美社會福利基金會辦公益特展，參觀民眾透過鏡子可與憨兒立牌麻豆合影。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法