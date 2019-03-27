台南鐵路地下化拆遷 329最後期限

2019-03-27 20:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程進入沿線拆屋階段，29日是拆遷戶搬遷公告最後期限，有的已領取徵收補償費，搬空拆除中，有的仍「拒領拒搬遷」，主要徵收用地的東區、北區拆遷戶共有312戶，其中尚有40幾戶未領補償費。

交通部鐵道局執行台南鐵地下化工程，市府配合進行用地徵收補償費發放作業，至於搬遷期限過後，何時會強制拆除？目前無答案。台南市長黃偉哲說，「拆除過程中，持續溝通」，市府尊重住戶意見，將會盡量去溝通、說服。

地政局說，市府配合交通部鐵道局完成補償費發放作業，沿線拆遷戶數包括仁德區28戶之外，主要徵收用地集中在東區拆遷戶數194戶、北區118戶，目前尚有40多戶未領補償費。

拆遷戶未領補償費原因，不乏對老屋有感情，或是對徵收價格有意見，也有家中物品多還未整理好，或是人在遠地還無法來辦理，各種原因都有。

地政局說，由於住戶領補償費及完成土地點交時間各不同，鐵道局陸陸續續展開拆除工程，很難說定什麼時間全部拆除完畢。

沿線受影響拆遷戶300多戶，尚未清空搬家的林先生抱怨說，鐵路西側店鋪（未受影響被拆除的西側）每坪市價百萬元，他這邊是店鋪，卻跟無尾巷住宅的徵收價格同樣估算標準，每坪市價僅幾十萬元，「這樣不公平，如何叫人信服」。

部分住戶已向市府申請延後搬遷期限，也有住戶今天仍在整理物品，一名住戶說，之前就有收到公函通知3月29日搬遷期限，「會搬的就會搬，不會搬的還是大有人在」。

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