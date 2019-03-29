台南鐵路地下化何時「強制拆除」？ 4月初開會研商

2019-03-29 22:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程沿線拆遷戶搬遷公告期限今天（29日）最後1天，後續何時依法展開「強制拆除」？交通部鐵道局中部工程處與台南市政府將於4月初開會研商，屆時進場時間點將會明朗化。

交通部鐵道局中部工程處說，目前行政院核定南鐵地下化工程通車期程是2022年12月，工程推進需要用地，拆除工程一延再延將影響工期，也拉長了市區交通黑暗期，將於4月初與市府研商拆除作業計劃，並依法公告拆除期限，讓民眾有所適從，不會突然說要拆就拆！

台南市都發局說，為了讓工程順利推動，以「先建後拆」方式，先完成專案照顧住宅，4年來已公告3梯次申購登記，當地房價每坪20至25萬元左右，而專案照顧住宅則以每坪10萬5000元提供優惠申購。

都發局統計，沿線拆遷戶有340戶，其中符合專案照顧住宅申購條件的拆遷戶有292戶，扣掉已表明居住外地或國外沒有申購意願等因素，共有243戶登記申購，目前已有202戶完成交屋，大約已達8成3交屋率。

市府配合用地徵收已完成補償費發放作業，多數已領補償費，屋宅清空待拆，但尚有少數「拒領拒搬遷」。市長黃偉哲強調，南鐵地下化工程屬於公共利益重大交通建設，未來地面都作為道路與綠園使用，絕對不容許被抹黑為財團利益掛勾，市府也盡最大努力照顧拆遷戶權益。

黃偉哲說，交通部鐵道局執行拆除作業，依法徵收有法令依據，搬遷公告期限之後，「很難講一定不會有強制拆除，或一定有強制拆除」，屆時拆除作業市府會配合維安秩序，工程單位有執行期程壓力，但要面對民眾的則是市政府，「市府夾在中間，一定會努力溝通」。

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