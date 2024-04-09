催生！竹縣多鄉鎮加碼生育津貼 北埔跟進橫山每胎補助3萬

為了催生，新竹縣有12個鄉鎮市自辦生育津貼補助，其中，尖石鄉去年9月首度施行，北埔鄉今年元月起跟進橫山鄉每胎補助3萬元，寶山鄉則預計自5月起加碼額度。（記者廖雪茹攝）

2024/04/09 22:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了催生，新竹縣繼橫山鄉公所去年率先祭出全縣最高生育津貼每胎3萬元，北埔鄉公所今年元月起也跟進，尖石鄉公所則於去年9月首度實施新生兒照顧津貼，寶山鄉公所也宣布，自5月1日起加碼生育獎勵金，鼓勵鄉親增產報國。

橫山鄉長張志弘表示，該鄉每年誕生60到65名嬰兒，為了分擔鄉親育兒的負擔，並配合中央「0-6歲國家一起養」政策，自籌鄉款發放生育津貼，率先自去年元月起提高額度為每胎3萬元，全縣最高；適逢生肖龍年，今年元月起橫山寶寶每月逾10名。

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北埔鄉今年元月起，也將生育津貼補助從每胎1萬元增加至每胎3萬元。鄉長莊明增表示，北埔新生兒去年27名，今年至今5名，尚未明顯增加；公所將致力營造宜居適學的生活環境，鼓勵年輕返鄉就業，讓北埔的生育率能夠逐步成長。

寶山鄉長邱振瑋說，繼去年將雙胞胎生育獎勵金從5萬元一口氣提升至10萬元，今年5月起將增發生育獎勵金，由每胎1萬元，增加為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元；此外，公所也將研擬補助輪狀疫苗接種項目，讓寶山育兒環境再優化。

另外，尖石鄉公所去年9月1日起首度公布施行新生兒照顧津貼。鄉長曾國大表示，因應少子化的社會現象，公所在代表會支持下補助每名新生兒1萬元，雙胞胎補助3萬元，三胞胎以上補助6萬元，期減輕爸媽的經濟負擔。

縣府社會處表示，新竹縣新生兒營養補助金，第一胎補助1萬元、第二胎2萬元、第三胎5萬元，超過三胎補助10萬元，生雙胞胎則是給3萬元。

民政處統計，目前全縣除了五峰鄉沒有自辦生育津貼，其他12鄉鎮市都有加碼每胎補助5000元至3萬元不等，補助條件請洽各公所社會課。

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