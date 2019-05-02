愚人節玩笑成真！ Razer將推「電競級」烤麵包機

2019-05-02 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕電競潮牌雷蛇即將跨足餐飲業！？雷蛇公司CEO陳民亮日前確認未來將推出烤麵包機，著名商標也會被印在剛烤好的麵包上，相當新奇。

綜合媒體報導，它原先只是在2013年被粉絲所提出的要求「給我雷蛇麵包機（Give us the Razer Toaster）」，後來在2016年被納入愚人節企劃「Project Breadwinner」內，日前雷蛇（Razer）執行長陳民亮（Min-Liang Tan）宣布將愚人節企劃實體化，未來將推出電競級烤麵包機，

陳民亮表示剛開始認為「給我雷蛇烤麵包機（Give us the Razer Toaster）」要募得一百萬個讚相當困難，不過因為他真心喜歡這個主意，因此他決定將這個企劃給實現，有可能需要幾年的時間，但他也保證會分享過程，看來雷蛇的粉絲們又有一項酷炫小物可以收藏了！

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